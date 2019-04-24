Теракты в Шри-Ланке: число погибших превысило 350
24 апреля, 2019, 10:14
Число погибших в результате серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки в пасхальное воскресенье выросло до 359
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию 24 апреля.
Отмечается, что никакой дополнительной информации правоохранители не предоставили.
Ранее сообщалось о 321 погибшем и 521 пострадавшего от атак.
В свою очередь заместитель министра обороны Шри-Ланки на пресс-конференции в среду заявил, что в связи со взрывами в пасхальное воскресенье было арестовано более 100 человек.
Sri Lanka deputy defense minister holds news conference https://t.co/REg5e4IQhV- Reuters Top News (@Reuters) 24 апреля 2019 г
- Напомним, 21 апреля в столице Шри-Ланки прогремело несколько взрывов в церквях и гостиницах.
- В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
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