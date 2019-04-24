Теракты в Шри-Ланке: число погибших превысило 350

24 апреля, 2019, 10:14

Число погибших в результате серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки в пасхальное воскресенье выросло до 359

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию 24 апреля.

Отмечается, что никакой дополнительной информации правоохранители не предоставили.

Ранее сообщалось о 321 погибшем и 521 пострадавшего от атак.

В свою очередь заместитель министра обороны Шри-Ланки на пресс-конференции в среду заявил, что в связи со взрывами в пасхальное воскресенье было арестовано более 100 человек.

Sri Lanka deputy defense minister holds news conference https://t.co/REg5e4IQhV - Reuters Top News (@Reuters) 24 апреля 2019 г