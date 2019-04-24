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Теракты в Шри-Ланке: число погибших превысило 350

Число погибших в результате серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки в пасхальное воскресенье выросло до 359

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию 24 апреля.

Отмечается, что никакой дополнительной информации правоохранители не предоставили.

Ранее сообщалось о 321 погибшем и 521 пострадавшего от атак.

В свою очередь заместитель министра обороны Шри-Ланки на пресс-конференции в среду заявил, что в связи со взрывами в пасхальное воскресенье было арестовано более 100 человек.

  • Напомним, 21 апреля в столице Шри-Ланки прогремело несколько взрывов в церквях и гостиницах.
  • В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
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