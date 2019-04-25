Княжицкий анонсировал закон о языках нацменьшинств
25 апреля, 2019, 13:52
25 апреля Председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий анонсировал закон о языках нацменьшинств
Об этом он сказал на заседании парламента перед принятием закона о функционировании украинского языка как государственного, передает Еспресо.TV
Княжицкий сказал, что закон об украинском языке "будучи справедливым к украинцам, никоим образом не унижает никакие национальные меньшинства".
"Закон требует принятия, и мы вам это обещаем через полгода - законодательство о защите языков национальных меньшинств и коренных народов. Мы сделаем все, чтобы эти люди, которые живут в Украине, чтобы все граждане чувствовали себя дома", - сказал Княжицкий.
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- Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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