25 апреля, 2019, 13:52

25 апреля Председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий анонсировал закон о языках нацменьшинств

Об этом он сказал на заседании парламента перед принятием закона о функционировании украинского языка как государственного, передает Еспресо.TV

Княжицкий сказал, что закон об украинском языке "будучи справедливым к украинцам, никоим образом не унижает никакие национальные меньшинства".

"Закон требует принятия, и мы вам это обещаем через полгода - законодательство о защите языков национальных меньшинств и коренных народов. Мы сделаем все, чтобы эти люди, которые живут в Украине, чтобы все граждане чувствовали себя дома", - сказал Княжицкий.

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