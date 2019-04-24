Зинченко включили в состав "Манчестер Сити" на матч против МЮ

24 апреля, 2019, 08:33

В поединке с "Манчестер Юнайтед" британские обозреватели видят в составе "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко

Об этом сообщает Manchester Evening News .

В стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы британские журналисты отводят место для украинца Александра Зинченко.

"Против Юнайтед Гвардиола обязан выставить сильнейших, Зинченко - один из них. Так, Бенжамен Мэнди уже готов сыграть, но Алекс отлично справляется с ролью левого защитника", - говорится в сообщении MEN.

Поединок "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, начало - в 22.00.