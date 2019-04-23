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Зинченко догнал Месси по важному показателю


фото: REUTERS
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко делит с Лионелем Месси четвертое место в рейтинге самых эффективных футболистов топ-5 лиги Европы по версии CIES

Об этом сообщает официальный сайт Международного центра спортивных исследований - CIES.

У защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко 90,5 баллов эффективности в матчах за последние 3 месяца. Столько же у Лионеля Месси из "Барселоны" и Матса Хуммельса из "Баварии".

Лучший в рейтинге за этот промежуток времени - Гюндоган с "Манчестер Сити", у него 92,7 балла. На втором и третьем месте игроки "Баварии" - Тиаго Алькантара (92,6) и Никлас Зюле (91,1).

В этом сезоне Зинченко провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 голевых пасов.

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