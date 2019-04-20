Зинченко помог "Манчестер Сити" отомстить "Тоттенхэму" за вылет из Лиги чемпионов
20 апреля, 2019, 16:25
Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" взять у "Тоттенхэма" реванш в чемпионате Англии за поражение в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 35-го тура чемпионата Англии Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и сыграл всю встречу на левом фланге обороны.
Победный гол в ворота "Тоттенхэма" на 5-й минуте забил Фил Фоден, который точно пробил головой после навеса справа Серхио Агуэро.
"Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 1: 0, набрал 86 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Теперь команда Хосепа Гвардиолы опережает "Ливерпуль" на 1 пункт. "Тоттенхэм" имеет 67 баллов и идет третьим.
- Напомним, 17 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 4: 3 , но вылетел из турнира из-за поражения в первом матче со счетом 0: 1.
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола эмоционально прокомментировал неудачу в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".
- Экс-футболист "Шахтера" Фернандиньо, который играет за "Манчестер Сити", обругал систему видеоповторов VAR после вылета его команды из Лиги чемпионов.
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