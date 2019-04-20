Зинченко помог "Манчестер Сити" отомстить "Тоттенхэму" за вылет из Лиги чемпионов

20 апреля, 2019, 16:25

Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" взять у "Тоттенхэма" реванш в чемпионате Англии за поражение в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 35-го тура чемпионата Англии Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и сыграл всю встречу на левом фланге обороны.

Победный гол в ворота "Тоттенхэма" на 5-й минуте забил Фил Фоден, который точно пробил головой после навеса справа Серхио Агуэро.

"Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 1: 0, набрал 86 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Теперь команда Хосепа Гвардиолы опережает "Ливерпуль" на 1 пункт. "Тоттенхэм" имеет 67 баллов и идет третьим.