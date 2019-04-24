Террористы готовили вторую серию атак на Шри-Ланке

24 апреля, 2019, 18:12

Экстремистская группа National Tawheed Jamath (NTJ), которую называют ответственной за взрывы на Шри-Ланке, планировала вторую волну терактов по всей стране

Об этом сообщил телеканалу CNN высокопоставленный сотрудник разведки.

По словам собеседника, сведения о второй сериюи атак были обнаружены в ходе разведывательных операций после воскресных взрывов.

Правительство Шри-Ланки возложило ответственность за серию взрывов на NTJ, но группировка не заявляла о нападениях. Ответственность за теракт на Шри-Ланке взяло на себя Исламское государство.