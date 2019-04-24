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Террористы готовили вторую серию атак на Шри-Ланке

Экстремистская группа National Tawheed Jamath (NTJ), которую называют ответственной за взрывы на Шри-Ланке, планировала вторую волну терактов по всей стране

Об этом сообщил телеканалу CNN высокопоставленный сотрудник разведки.

По словам собеседника, сведения о второй сериюи атак были обнаружены в ходе разведывательных операций после воскресных взрывов.

Правительство Шри-Ланки возложило ответственность за серию взрывов на NTJ, но группировка не заявляла о нападениях. Ответственность за теракт на Шри-Ланке взяло на себя Исламское государство.

  • Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
  • В результате взрывов погибли более 350 человек, почти полтысячи получили ранения.
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