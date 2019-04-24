Террористы готовили вторую серию атак на Шри-Ланке
24 апреля, 2019, 18:12
Экстремистская группа National Tawheed Jamath (NTJ), которую называют ответственной за взрывы на Шри-Ланке, планировала вторую волну терактов по всей стране
Об этом сообщил телеканалу CNN высокопоставленный сотрудник разведки.
По словам собеседника, сведения о второй сериюи атак были обнаружены в ходе разведывательных операций после воскресных взрывов.
Правительство Шри-Ланки возложило ответственность за серию взрывов на NTJ, но группировка не заявляла о нападениях. Ответственность за теракт на Шри-Ланке взяло на себя Исламское государство.
- Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
- В результате взрывов погибли более 350 человек, почти полтысячи получили ранения.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом