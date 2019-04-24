Теракты в Шри-Ланке: президент уволит всех руководителей спецслужб
24 апреля, 2019, 07:58
Президент Шри-Ланки заявил о намерениях освободить всех глав спецслужб, поскольку они не смогли предотвратить теракты, которые унесли жизни более 300 человек
Об этом сообщает Reuters .
По словам президента, руководители силовых ведомств имели предварительную информацию о предстоящих нападения.
"Я полностью буду перестроить полицию и силы безопасности в ближайшие недели. Я ожидаю смены руководителей оборонных учреждений в течение следующих 24 часов", - сказала президент в телевизионном обращении к стране.
"Сотрудники службы безопасности, получили отчет разведки от иностранного государства, не сообщили мне об этом. Этому можно было бы предотвратить. Я решил принять жесткие меры против этих чиновников", - добавил он.
Отметим, что число погибших возросло до 359 человек.
- Напомним, 21 апреля в столице Шри-Ланки прогремело несколько взрывов в церквях и гостиницах.
- В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
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