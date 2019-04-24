Теракты в Шри-Ланке: президент уволит всех руководителей спецслужб

24 апреля, 2019, 07:58

Президент Шри-Ланки заявил о намерениях освободить всех глав спецслужб, поскольку они не смогли предотвратить теракты, которые унесли жизни более 300 человек

Об этом сообщает Reuters .

По словам президента, руководители силовых ведомств имели предварительную информацию о предстоящих нападения.

"Я полностью буду перестроить полицию и силы безопасности в ближайшие недели. Я ожидаю смены руководителей оборонных учреждений в течение следующих 24 часов", - сказала президент в телевизионном обращении к стране.

"Сотрудники службы безопасности, получили отчет разведки от иностранного государства, не сообщили мне об этом. Этому можно было бы предотвратить. Я решил принять жесткие меры против этих чиновников", - добавил он.

Отметим, что число погибших возросло до 359 человек.