Теракт на Шри-Ланке: полиция арестовала уже 100 подозреваемых
"Установлено, что один из смертников, причастных к взрывам на Шри-Ланке, учился в Великобритании. ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаки, полиция заявляет, что 100 человек были арестованы в связи со взрывами", - говорится в сообщении.
Чиновник из министерства обороны страны Руван Виджевардене заявил, что нападающий, кроме Великобритании, учился еще и в Австралии.
"Мы считаем, что один из террористов-смертников учился в Великобритании, затем поступил в аспирантуру в Австралии, а затем вернулся и поселился на Шри-Ланке", - цитирует слова Виджевардене, издание The Guardian.
Также он заявил, что многие боевики имели международные связи, проживая или обучаясь за рубежом.
"Большинство из этой группы террористов-смертников хорошо образованы и происходят из среднего или верхушки среднего класса, поэтому они финансово полностью независимы, и их семьи являются достаточно стабильными в финансовом плане, что является тревожным фактором в этом... Некоторые из них учились в других странах, они имеют дипломы, они - достаточно образованные люди ", - сказал он.
- Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
- В результате взрывов погибли более 350 человек, почти полтысячи получили ранения.
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