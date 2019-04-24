Суд на Луганщине продлил арест Ефремова еще на два месяца
24 апреля, 2019, 20:01
Старобельский районный суд Луганской области продлил содержание под стражей Александра Ефремова до 22 июня
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
Обвиняемому Александру Ефремову продолжили мера пресечения (содержание под стражей) до 22 июня 2019 года включительно, написала она.
Это уже шестнадцатый раз, когда суд продлил на два месяца пребывания под стражей бывшему руководителю фракции Партии регионов, экс-главе Луганщины Александру Ефремову.
- Напомним, в 1998-2005 годах Ефремов возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. После этого он был избран народным депутатом от Партии регионов, однако сохранил свое влияние на ситуацию в области.
- После событий начала 2014 года прокуратура предъявила ему обвинение в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины), пособничестве в захвате управления СБУ в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украина) умышленных действиях с целью изменения границ территории и госграницы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенные представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и другом содействии создания и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
- Также Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом.
- Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 года Ефремова из Киева конвоировали в Старобельск, где он находится под арестом.
- 31 августа 2017 года экс-начальник милиции Луганщины Владимир Гуславский рассказал, как Ефремов собирал боевиков и готовил "референдум" о создании фейкового государства "ЛНР".
- 5 марта 2018 года Старобельский райсуд Луганской области продлил арест экс-лидеру парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 3 мая 2018 года включительно.
- 24 апреля 2018 года Старобельский райсуд Луганской области продлил на 2 месяца арест экс-лидеру парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову.
- Генпрокуратура подала в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении бывшего нардепа и экс-губернатора Луганщины.
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