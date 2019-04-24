Суд на Луганщине продлил арест Ефремова еще на два месяца

24 апреля, 2019, 20:01

Старобельский районный суд Луганской области продлил содержание под стражей Александра Ефремова до 22 июня

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Обвиняемому Александру Ефремову продолжили мера пресечения (содержание под стражей) до 22 июня 2019 года включительно, написала она.

Это уже шестнадцатый раз, когда суд продлил на два месяца пребывания под стражей бывшему руководителю фракции Партии регионов, экс-главе Луганщины Александру Ефремову.