 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Прокуратура просит расследовать преступления приспешников Ефремова


фото: radiosvoboda
Генпрокуратура подала в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении бывшего нардепа и экс-чиновников Луганщины

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"В ходе досудебного расследования собрано достаточно надлежащих и допустимых доказательств для осуществления специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VII созыва С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя Н. Пилавова, - говорится в сообщении.

Поэтому Генеральная прокуратура подала ходатайство в Печерский райсуд об осуществлении досудебного расследования по зазначиених экс-чиновников Луганщины. Они подозреваются в совершении в первой половине 2014 года на территории Луганской области ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Александром Ефремовым.

  • В 1998-2005 годах Єфремов возглавлял Луганскую ОГА. После этого он был избран народным депутатом от ПР, однако он сохранил свое влияние на ситуацию в области.
  • После событий начала 2014 года прокуратура предъявила ему обвинения в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины), пособничестве в захвате управления СБУ в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины); умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
  • Также Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом.
  • Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 года Ефремова из Киева конвоировали до Старобельска, где он находится под арестом.
  • 31 августа 2017 года экс-начальник милиции Луганской области Владимир Гуславский рассказал, как Ефремов собирал боевиков и готовил "референдум" о создании фейковой государства "ЛНР".
  • 5 марта 2018 года, Старобельский райсуд Луганской области продлил арест экс-лидеру парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 3 мая 2018 года включительно
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2018 понедельник

больше новостей

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать