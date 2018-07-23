Прокуратура просит расследовать преступления приспешников Ефремова
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"В ходе досудебного расследования собрано достаточно надлежащих и допустимых доказательств для осуществления специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VII созыва С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя Н. Пилавова, - говорится в сообщении.
Поэтому Генеральная прокуратура подала ходатайство в Печерский райсуд об осуществлении досудебного расследования по зазначиених экс-чиновников Луганщины. Они подозреваются в совершении в первой половине 2014 года на территории Луганской области ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Александром Ефремовым.
- В 1998-2005 годах Єфремов возглавлял Луганскую ОГА. После этого он был избран народным депутатом от ПР, однако он сохранил свое влияние на ситуацию в области.
- После событий начала 2014 года прокуратура предъявила ему обвинения в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины), пособничестве в захвате управления СБУ в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины); умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
- Также Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом.
- Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 года Ефремова из Киева конвоировали до Старобельска, где он находится под арестом.
- 31 августа 2017 года экс-начальник милиции Луганской области Владимир Гуславский рассказал, как Ефремов собирал боевиков и готовил "референдум" о создании фейковой государства "ЛНР".
- 5 марта 2018 года, Старобельский райсуд Луганской области продлил арест экс-лидеру парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 3 мая 2018 года включительно
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-