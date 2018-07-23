Прокуратура просит расследовать преступления приспешников Ефремова

23 июля, 2018, 14:34

Генпрокуратура подала в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении бывшего нардепа и экс-чиновников Луганщины

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"В ходе досудебного расследования собрано достаточно надлежащих и допустимых доказательств для осуществления специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VII созыва С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя Н. Пилавова, - говорится в сообщении.

Поэтому Генеральная прокуратура подала ходатайство в Печерский райсуд об осуществлении досудебного расследования по зазначиених экс-чиновников Луганщины. Они подозреваются в совершении в первой половине 2014 года на территории Луганской области ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Александром Ефремовым.