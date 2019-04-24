Раду можно распустить до 14 июня, - судья Вовк

24 апреля, 2019, 16:15

Президент Украины может распустить Верховную Раду до 14 июня

Об этом сообщил председатель Окружного админсуда Киева Вовк в Facebook.

Шесть месяцев, в течение которых президент не имеет права распускать парламент, необходимо отсчитываться не от дня принятия присяги депутатами, а со дня первого заседания Верховной Рады нового созыва, говорится в сообщении.

"Основной закон определяет, что Верховная Рада Украины является полномочной не в течение 5 лет, рассчитанных в календарных днях, начиная не со дня принесения присяги народными депутатами Украины, а в течение 5 лет, заканчивающихся в день открытия первого заседания Рады нового созыва", - отметил волк.

Председатель суда подчеркнул, что таким образом, принимая во внимание назначение очередных выборов Рады на 27 октября 2019 года. Полномочия действующего созыва могут длиться и до 16 декабря 2019 года (27 октября 2019 + 20 дней на официальное обнародование результатов выборов + 30 дней на открытие первой сессии новоизбранного Верховной Рады).

Однако в среднем между днем выборов и днем открытия первого заседания Рады проходит 48 дней, подсчитал Вовк.

По его мнению, полномочия действующего парламента могут длиться до 14 декабря 2019 года, что дает президенту право прекратить полномочия Верховной Рады в срок до 14 июня.