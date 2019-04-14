В штабе Зеленского высказались о роспуске Верховной Рады

14 апреля, 2019, 19:27

Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил позицию кандидата в президенты по досрочному роспуску парламента

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

В штабе Владимира Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады после избрания нового главы государства, и такие решения должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.

"Зеленский, когда станет президентом, будет следовать букве закона. Не выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит, а действовать по закону. На самом деле мне трудно сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", - сказал спикер штаба Зеленского по ходу избирательной кампании, эксперт по общеполитических вопросов Дмитрий Разумков.

Он отметил, что по этому вопросу есть разные позиции в различных юристов и политических сил, и подчеркнул, что в таких вопросах нужно исходить из законности таких решений и политической целесообразности.

"Не только из политической целесообразности, а потом пытаться под это поломать закон, как это делают сегодня, а идти чисто по закону и в интересах общества. И я думаю, что пока это рано обсуждать", - сказал Разумков.