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"Динамо" - "Шахтер" 0: 0: видео пенальти и обзор матча


фото: shakhtar.com
В центральном матче 25-го тура УПЛ с "Динамо" "Шахтер" не реализовал 11-метровый и игра завершилась ничьей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На НСК "Олимпийский" в центральном матче третьего круга чемпионата Украины "Динамо" сыграло в сухую ничью с "Шахтером" (0:0). В середине второго тайма повреждение получил нападающий киевлян Беньямин Вербич и вынужденно покинул поле. Также вынужденно заменили полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, который держался за заднюю поверхность бедра. В игре хватало борьбы: арбитр Виталий Романов показал 9 желтых каток - 6 хозяевам и 3 гостям.

На последних минутах дончане не реализовала пенальти - после удара Жуниора Мораеса Денис Бойко спас киевлян.

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