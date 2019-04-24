"Динамо" пригласило на просмотр великана из Африки
24 апреля, 2019, 13:21
В киевское "Динамо" на просмотр прибыл 19-летний футболист Джозеф, рост которого около 190 см
Об этом сообщает Dynamomania .
В Киев прибыл молодой футболист из Нигерии Джозеф и отправился на просмотр в "Динамо".
Нигериец универсал и может сыграть на позиции центрбека и опорного полузащитника. Его приезд был ранее анонсированный футбольным менеджером Дмитрием Селюком.
Футболист рост 190 см, но достаточно худощавое телосложение.
- Напомним, 23 апреля в матче молодежного первенства Украины по футболу "Динамо" на своем поле победил "Шахтер".
- Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук вместе с ультрас раскрасили НСК "Олимпийский" перед матчем 25-го тура УПЛ с "Шахтером".
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом