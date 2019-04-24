//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Динамо" пригласило на просмотр великана из Африки


фото: dynamomania.com
В киевское "Динамо" на просмотр прибыл 19-летний футболист Джозеф, рост которого около 190 см

Об этом сообщает Dynamomania .

В Киев прибыл молодой футболист из Нигерии Джозеф и отправился на просмотр в "Динамо".

Нигериец универсал и может сыграть на позиции центрбека и опорного полузащитника. Его приезд был ранее анонсированный футбольным менеджером Дмитрием Селюком.

Футболист рост 190 см, но достаточно худощавое телосложение.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать