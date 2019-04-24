"Динамо" пригласило на просмотр великана из Африки

24 апреля, 2019, 13:21

В киевское "Динамо" на просмотр прибыл 19-летний футболист Джозеф, рост которого около 190 см

Об этом сообщает Dynamomania .

В Киев прибыл молодой футболист из Нигерии Джозеф и отправился на просмотр в "Динамо".

Нигериец универсал и может сыграть на позиции центрбека и опорного полузащитника. Его приезд был ранее анонсированный футбольным менеджером Дмитрием Селюком.

Футболист рост 190 см, но достаточно худощавое телосложение.