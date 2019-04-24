Капитан "Динамо" с фанами раскрасил НСК "Олимпийский" перед матчем с "Шахтером"

24 апреля, 2019, 12:13

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук вместе с ультрас раскрасили НСК "Олимпийский" перед матчем 25-го тура УПЛ с "Шахтером"

Об этом болельщики сообщили на своем канале в youtube.

Сергей Сидорчук с фанами провели акцию и расписали граффити внутренние стены НСК "Олимпийский". Надпись "Добро пожаловать домой" связан с тем, что киевляне последние четыре матча провели в гостях.

Поединок "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня, начало - в 18:30.

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