Капитан "Динамо" с фанами раскрасил НСК "Олимпийский" перед матчем с "Шахтером"
24 апреля, 2019, 12:13
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук вместе с ультрас раскрасили НСК "Олимпийский" перед матчем 25-го тура УПЛ с "Шахтером"
Об этом болельщики сообщили на своем канале в youtube.
Сергей Сидорчук с фанами провели акцию и расписали граффити внутренние стены НСК "Олимпийский". Надпись "Добро пожаловать домой" связан с тем, что киевляне последние четыре матча провели в гостях.
Поединок "Динамо" - "Шахтер" состоится сегодня, начало - в 18:30.
Читайте также: Где и когда смотреть матч "Динамо" - "Шахтер"
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом