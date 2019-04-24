Путинские паспорта на Донбассе осложнят позиции Зеленского, - Financial Times

24 апреля, 2019, 19:49

Указ президента России Владимира Путина о выдаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий на востоке Украины осложнит позиции для новоизбранного президента Украины

Такую оценку высказало влиятельное британское издание Financial Times, передает Укринформ.

"Указ опубликован на сайте Кремля всего через три дня после того, как Украина избрала нового президента", - обращает внимание издание.

Кремль заявил, что ввел это "с гуманитарными целями" для того, чтобы "защитить права и свободы" жителей района, численность которых оценивается в 3,7 млн, пишет газета. Однако, это "вероятно, еще больше осложнит угасающие мирные переговоры между Москвой и Киевом, которые новоизбранный президент Владимир Зеленский пообещал восстановить".