Погба сообщил футболистам МЮ о переходе в "Реал"
24 апреля, 2019, 11:34
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба объявил одноклубникам о намерении летом перейти в "Реал"
Об этом сообщает L'Equipe .
Соглашение между "Манчестер Юнайтед" и 26-летним французом рассчитано до лета 2021, но Погба не хочет продлевать контракт и желает сменить команду.
По информации французского издания, игрок недоволен тем, что МЮ не в состоянии гарантировать себе место в зоне Лиги чемпионов, не говоря уже о борьбе за трофеи. Если "МЮ" не попадет по итогам сезона в ТОП-4 АПЛ, то Поль точно покинет клуб.
- 11 апреля стало известно, что полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Погба может летом перейти в испанский "Реал".
- Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер планирует летом попрощаться с шестью футболистами команды.
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