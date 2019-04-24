Погба сообщил футболистам МЮ о переходе в "Реал"

24 апреля, 2019, 11:34

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба объявил одноклубникам о намерении летом перейти в "Реал"

Об этом сообщает L'Equipe .

Соглашение между "Манчестер Юнайтед" и 26-летним французом рассчитано до лета 2021, но Погба не хочет продлевать контракт и желает сменить команду.

По информации французского издания, игрок недоволен тем, что МЮ не в состоянии гарантировать себе место в зоне Лиги чемпионов, не говоря уже о борьбе за трофеи. Если "МЮ" не попадет по итогам сезона в ТОП-4 АПЛ, то Поль точно покинет клуб.