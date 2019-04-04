Новый тренер погонит из МЮ шестерых футболистов

4 апреля, 2019, 15:19

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер планирует летом попрощаться с шестью футболистами команды

Об этом сообщает BBC Sport.

Этим летом "Манчестер Юнайтед" могут оставить шестеро футболистов. В этот список входит Алексис Санчес, который не имеет надлежащего игрового времени. Его судьбу будет решать главный тренер Уле-Гуннар Сульшер.

Кроме Санчеса, клуб могут покинуть Эррера, которым интересуется ПСЖ, а также Мата, которого хочет купить "Барселона". Также неясные перспективы на "Олд Траффорд" имеют Антонио Валенсия, Дармиан и Рохо.

Кроме этого списка, Манчестер может покинуть Погба, который может перебраться в "Реал".