Новый тренер погонит из МЮ шестерых футболистов
4 апреля, 2019, 15:19
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер планирует летом попрощаться с шестью футболистами команды
Об этом сообщает BBC Sport.
Этим летом "Манчестер Юнайтед" могут оставить шестеро футболистов. В этот список входит Алексис Санчес, который не имеет надлежащего игрового времени. Его судьбу будет решать главный тренер Уле-Гуннар Сульшер.
Кроме Санчеса, клуб могут покинуть Эррера, которым интересуется ПСЖ, а также Мата, которого хочет купить "Барселона". Также неясные перспективы на "Олд Траффорд" имеют Антонио Валенсия, Дармиан и Рохо.
Кроме этого списка, Манчестер может покинуть Погба, который может перебраться в "Реал".
- Напомним, 29 марта стало известно, что норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер будет зарабатывать в МЮ больше, чем тренеры "Ливерпуля" и "Челси".
- 28 марта английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально назначил постоянного главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
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