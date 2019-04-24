Американский чемпион отказался от титула и боя с Ломаченко
Об этом сообщает Boxingscene.
Майки Гарсия отказался от титула чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг). В то же время, организация наградила его званием "почетного" чемпиона, дающим право в любой момент снова драться за пояс. Пока неизвестно, намерен ли Гарсия возвращаться в легкий вес.
Ожидается, что за вакантный титул WBC будет боксировать первый номер рейтинга, победитель Олимпиады-2012 - британец Люк Кемплбелл. Его наиболее вероятным соперником считают россиянина Заура Абдуллаева, который удерживает титул WBC Silver.
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
- 13 марта Василий Ломаченко заявил, что для него самым желанным соперником является американец Майки Гарсия.
- Майки Гарсия после разгромного поражения от Эррола Спенса также заявил о желании встретиться с Василием Ломаченко .
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