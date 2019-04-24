Американский чемпион отказался от титула и боя с Ломаченко

24 апреля, 2019, 15:45

Американец Майки Гарсия отказался от титула чемпиона мира WBC в легком весе и боя с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает Boxingscene.

Майки Гарсия отказался от титула чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг). В то же время, организация наградила его званием "почетного" чемпиона, дающим право в любой момент снова драться за пояс. Пока неизвестно, намерен ли Гарсия возвращаться в легкий вес.

Ожидается, что за вакантный титул WBC будет боксировать первый номер рейтинга, победитель Олимпиады-2012 - британец Люк Кемплбелл. Его наиболее вероятным соперником считают россиянина Заура Абдуллаева, который удерживает титул WBC Silver.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).