//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Американский чемпион отказался от титула и боя с Ломаченко


фото: Boxingscene
Американец Майки Гарсия отказался от титула чемпиона мира WBC в легком весе и боя с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает Boxingscene.

Майки Гарсия отказался от титула чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг). В то же время, организация наградила его званием "почетного" чемпиона, дающим право в любой момент снова драться за пояс. Пока неизвестно, намерен ли Гарсия возвращаться в легкий вес.

Ожидается, что за вакантный титул WBC будет боксировать первый номер рейтинга, победитель Олимпиады-2012 - британец Люк Кемплбелл. Его наиболее вероятным соперником считают россиянина Заура Абдуллаева, который удерживает титул WBC Silver.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать