Ломаченко назвал самого желанного соперника
Об этом сообщает Xsport .
"Бой против Гарсии мой приоритетное вариант. Он сложный соперник, у него большое имя и сейчас он продолжает быть чемпионом WBC в моем весе. Так что, конечно, после его боя с Спенсом, если он вернется в легкий дивизион, я готов с ним встретиться. Я уважаю его за решение драться со Спенсом, это большой переход, но я не даю ему ни единого шанса в этом бою ", - сказал Ломаченко.
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Майки Гарсия владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе, однако свой следующий поединок проведет против чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса.
- Напомним, 20 февраля стало известно, что 12 апреля следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет британец Энтони Кролла.
- Сейчас Ломаченко находится в США , где готовится к поединку с Кролла.
- 12 марта Василий Ломаченко заявил, что может вернуться в полулегкую весовую категорию .
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