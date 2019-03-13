Ломаченко назвал самого желанного соперника

13 марта, 2019, 13:20

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что для него самым желанным соперником является американец Майки Гарсия

Об этом сообщает Xsport .

"Бой против Гарсии мой приоритетное вариант. Он сложный соперник, у него большое имя и сейчас он продолжает быть чемпионом WBC в моем весе. Так что, конечно, после его боя с Спенсом, если он вернется в легкий дивизион, я готов с ним встретиться. Я уважаю его за решение драться со Спенсом, это большой переход, но я не даю ему ни единого шанса в этом бою ", - сказал Ломаченко.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Майки Гарсия владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе, однако свой следующий поединок проведет против чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Эррола Спенса.

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