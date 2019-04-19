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Зинченко показал, как тренируется, и рассказал о новых вызовах "Манчестер Сити"


фото: REUTERS
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко выложил фото, как он тренируется, и призвал команду держать выше голову

Фотографию украинец опубликовал в Twitter.

Александр Зинченко предостерег будущих соперников "Манчестер Сити".

"Берегись! (Выше головы). У нас есть еще два вызова", - написал Зинченко.

"Манчестер Сити" продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ, где в ближайшем матче 24 апреля встретится с "Тоттенхэмом", а также играть в финале Кубка Англии с "Уотфордом" (18 мая).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heads up! We have two more challenges @mancity

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@ zinchenko_96)

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