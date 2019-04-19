Зинченко показал, как тренируется, и рассказал о новых вызовах "Манчестер Сити"
19 апреля, 2019, 10:02
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко выложил фото, как он тренируется, и призвал команду держать выше голову
Фотографию украинец опубликовал в Twitter.
Александр Зинченко предостерег будущих соперников "Манчестер Сити".
"Берегись! (Выше головы). У нас есть еще два вызова", - написал Зинченко.
"Манчестер Сити" продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ, где в ближайшем матче 24 апреля встретится с "Тоттенхэмом", а также играть в финале Кубка Англии с "Уотфордом" (18 мая).
- Напомним, 17 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 4: 3 , но вылетел из турнира из-за поражения в первом матче со счетом 0: 1.
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола эмоционально прокомментировал неудачу в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".
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