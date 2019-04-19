Зинченко показал, как тренируется, и рассказал о новых вызовах "Манчестер Сити"

19 апреля, 2019, 10:02

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко выложил фото, как он тренируется, и призвал команду держать выше голову

Фотографию украинец опубликовал в Twitter.

Александр Зинченко предостерег будущих соперников "Манчестер Сити".

"Берегись! (Выше головы). У нас есть еще два вызова", - написал Зинченко.

"Манчестер Сити" продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ, где в ближайшем матче 24 апреля встретится с "Тоттенхэмом", а также играть в финале Кубка Англии с "Уотфордом" (18 мая).