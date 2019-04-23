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Власти Шри-Ланки: теракты - месть за Новую Зеландию


фото: REUTERS
По результатам предварительного расследования, массовые теракты на Шри-Ланке устроили две местные исламистские организации

Об этом сообщил министр обороны страны Руван Вийеварден, пишет Reuters.

По его словам, атаки стали местью исламистов за нападения на мечети Крайстчерча и Линвуда (Новая Зеландия).

  • Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
  • В результате взрывов погибли не менее 310 человек, почти полтысячи получили ранения.
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