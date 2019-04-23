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Теракты на Шри-Ланке: число жертв превысило 300


фото: REUTERS
В результате серии взрывов, прогремевших в нескольких городах Шри-Ланки, погибли уже 310 человек

Об этом сообщает местное издание News First со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Также отмечается, что 480 человек получили различные ранения. Опознать пока не удалось более 40 человек.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов погибли не менее 290 человек, среди них - 35 иностранцев.

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