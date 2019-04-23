В украинской армии официально присутствовали более 150 капелланов, - Епифаний

23 апреля, 2019, 20:35

Капелланы ПЦУ занимаются духовной опекой украинских военных в ООС

Об этом заявил митрополит Епифаний, сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

"На сегодня мы имеем уже более 150 капелланов, которые официально находятся в украинской армии и духовно занимаются нашими военнослужащими. Перед глазами смерти нет неверующих, практически каждый военнослужащий нуждается в этом духовном общении со священнослужителем-капелланом", - сказал митрополит.

Отмечается, что в Украине капелланство планируют внедрить на государственном уровне, что должно гарантировать капелланам социальную защиту.

"Сейчас разработан соответствующий законопроект. Надеемся, что Верховная Рада его поддержит и удастся обеспечить капелланам определенный уровень социальной защиты", - добавил предстоятель ПЦУ.

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Справка

От Православной церкви Украины на Востоке Украины задействованы около 600 капелланов. Они раз в месяц или раз в квартал ездят с помощью или просто с духовной опекой наших военных в ООС.

В Вооруженных Силах Украины официально находятся 155 капелланов, в частях пограничной службы - 34, в Национальной гвардии - 33 капеллана.