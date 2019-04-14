ПЦУ сейчас насчитывает 7 тыс. приходов
14 апреля, 2019, 13:19
Православная церковь Украины насчитывает около 7 тыс. приходов, около тысячи из них приходится на Львовскую область
Об этом рассказал митрополит Епифаний во время встречи с прихожанами храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Дубляны, пишет в Facebook представитель ПЦУ о. Иван Сидор.
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"Блаженнейший поблагодарил верующих за молитвы и поддержку, которые стали большим подспорьем в становлении Православной церкви Украины.
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"Каждый такой приход, как ваш в Дублянах, - это как кирпичик в основе нашего общего дома - единой Поместной православной церкви", - отметил предстоятель.
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