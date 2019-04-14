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ПЦУ сейчас насчитывает 7 тыс. приходов


фото: obozrevatel.com
Православная церковь Украины насчитывает около 7 тыс. приходов, около тысячи из них приходится на Львовскую область

Об этом рассказал митрополит Епифаний во время встречи с прихожанами храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Дубляны, пишет в Facebook представитель ПЦУ о. Иван Сидор.

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"Блаженнейший поблагодарил верующих за молитвы и поддержку, которые стали большим подспорьем в становлении Православной церкви Украины.

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"Каждый такой приход, как ваш в Дублянах, - это как кирпичик в основе нашего общего дома - единой Поместной православной церкви", - отметил предстоятель.

 

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