"Реал" готов снизить цену на лидера команды
Об этом информирует Marca.
Мадридцы готовы любой ценой избавиться от валлийца. "Реал" хотел бы выручить максимально возможную сумму от продажи Бэйла будущим летом, но готов пойти на уступки. Это связано с тем, что пока "Реал" не получил ни одного формального предложения по трансферу Бэйла, хотя позиция клуба была ясна с марта. Главная проблема заключается в высокой зарплате Бэйла - 17 млн евро в год. Он самый высокооплачиваемый игрок мадридской команды.
Кроме того, Бэйлу очень нравится жизнь в Испании, как и его жене. В "Реале", в первую очередь, ждут предложения от "Манчестер Юнайтед", который ранее уже интересовался 29-летним игроком, но МЮ пока не идет на контакт. В Мадриде допускают, что придется отпустить Бэйла по аналогии с переходом Хамеса в "Баварию" - долгосрочная аренда с опцией выкупа.
- Испанский футбольный клуб "Реал" договорился о новом контракте с производителем экипировки Adidas и заработает 1,6 млрд евро.
- Испанский "Леганес" договаривается с "Реалом" о продлении аренды украинского голкипера Андрея Лунина .
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