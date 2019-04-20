"Реал" договорился о фантастическом контракте на 1,6 млрд евро

20 апреля, 2019, 15:29

Испанский футбольный клуб "Реал" договорился о новом контракте с производителем экипировки Adidas и заработает 1,6 млрд евро

Об этом сообщает Marca.

Соглашение будет подписано после окончания нынешнего сезона на 12 лет. Мадридцы заработают 1600000000 евро.

Действующий контракт "Реала" и немецкого бренда рассчитан до 2020 года. После заключения нового соглашения клуб из Мадрида станет самым высокооплачиваемым среди партнеров Adidas.

"Реал" также будет получать 20% от реализации продукции с клубной символикой. Еще 9 млн евро компания выделит испанцам на то, чтобы одевать все футбольные и баскетбольные команды "Реала".

Кроме того, Adidas откроет на реконструированном стадионе "Сантьяго Бернабеу" свой магазин. Он будет самым большим в мире.