На Шри-Ланке террористы готовили атаку на четвертый отель

23 апреля, 2019, 19:50

Правительство Шри-Ланки предупредило жителей острова об опасности: террористы планировали атаку на четвертый отель

Об этом заявил премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, сообщает Associated Press.

Глава правительства не исключил, что лидер местной группировки, который руководил нападениями, убит. Он также предупредил жителей острова, что опасность сохраняется и в дальнейшем.