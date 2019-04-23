На Шри-Ланке террористы готовили атаку на четвертый отель
23 апреля, 2019, 19:50
Правительство Шри-Ланки предупредило жителей острова об опасности: террористы планировали атаку на четвертый отель
Об этом заявил премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, сообщает Associated Press.
Глава правительства не исключил, что лидер местной группировки, который руководил нападениями, убит. Он также предупредил жителей острова, что опасность сохраняется и в дальнейшем.
- Напомним, 21 апреля в столице Шри-Ланки прогремело несколько взрывов в церквях и гостиницах. Количество убитых в результате 9 взрывов возросло до 290 человек.
- В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
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