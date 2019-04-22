В Зеленского ответили на приветствие Януковича

22 апреля, 2019, 11:40

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в ответ на приветствие от беглого экс-президента Виктора Януковича заявил, что его кандидат не требует подобной поддержки

Об этом сообщат "Общественное" .

"В течение всей кампании команда Зеленского получала так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", - сказал Разумков.

Ранее Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах и призвал "объединить и примирить украинский народ". При этом экс-президент беглый назвал российскую агрессию в Донбассе "братоубийственной войной", украинский народ - "расколотым", а Петра Порошенко обвинил в "политике ненависти и насилия".