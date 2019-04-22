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В Зеленского ответили на приветствие Януковича


фото: REUTERS
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в ответ на приветствие от беглого экс-президента Виктора Януковича заявил, что его кандидат не требует подобной поддержки

Об этом сообщат "Общественное" .

"В течение всей кампании команда Зеленского получала так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", - сказал Разумков.

Ранее Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах и призвал "объединить и примирить украинский народ". При этом экс-президент беглый назвал российскую агрессию в Донбассе "братоубийственной войной", украинский народ - "расколотым", а Петра Порошенко обвинил в "политике ненависти и насилия".

  • Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, при Петре Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
  • В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев .
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