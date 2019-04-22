В Украине количество больных корью выросло более чем 2000

22 апреля, 2019, 17:49

В течение 12-18 апреля на корь в Украине заболели 2 тыс. 141 человек, а именно 1 тыс. 106 взрослых и 1 тыс. 35 детей

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

За прошедшую неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области. Там корью заболели 290 человек, из которых 216 взрослых и 74 ребенка, говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличилось количество больных в Тернопольской (219 человек: 57 взрослых и 162 ребенка), Киевской (187 человек: 116 взрослых и 71 ребенок), Львовской (161 человек: 41 взрослый и 120 детей) областях и в г.. Киев (170 больных: 88 взрослых и 82 ребенка).

Отмечается, что с начала года, с 28 декабря 2018 г. до 18 апреля 2019 г. в Украине корью заболели 41 тыс. 640 человек, среди них: 19 тыс. 271 взрослый и 22 тыс. 369 детей.

По данным Центра общественного здоровья, от осложнений кори в стране умерли 15 человек.

МЗ Украины совместно с местными властями продолжает специальные меры, чтобы остановить вспышку кори в стране. Отмечается, что в ближайшие дни подобная спецоперация начнется в Хмельницкой области, где еженедельно растет количество новых случаев болезни, говорится в сообщении.