В Украине снова растет уровень заболеваемости корью
15 апреля, 2019, 15:14
В Министерстве здравоохранения заявили, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"С 5 по 11 апреля больше новых случаев кори зарегистрировано в г. Киев (309 больных: 199 взрослых и 110 детей), в Харьковской (239 165 взрослых и 74 ребенка), Киевской (197 120 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (186: 93 взрослых и 93 ребенка) и Львовской (157: 41 взрослых и 116 детей) областях", - говорится в сообщении.
В целом, с начала года корью заболели 39549 человек - 18187 взрослых и 21362 ребенка. От осложнений кори умерли 14 человек.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-