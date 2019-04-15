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В Украине снова растет уровень заболеваемости корью


фото: radiosvoboda
В Министерстве здравоохранения заявили, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"С 5 по 11 апреля больше новых случаев кори зарегистрировано в г. Киев (309 больных: 199 взрослых и 110 детей), в Харьковской (239 165 взрослых и 74 ребенка), Киевской (197 120 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (186: 93 взрослых и 93 ребенка) и Львовской (157: 41 взрослых и 116 детей) областях", - говорится в сообщении.

В целом, с начала года корью заболели 39549 человек - 18187 взрослых и 21362 ребенка. От осложнений кори умерли 14 человек.

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