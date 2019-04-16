В Житомирской области из-за кори закрывают школы

16 апреля, 2019, 19:44

В Житомирской области в двух школах временно приостановили обучение из-за вспышки кори

Об этом рассказала начальник управления образования и науки Житомирской облгосадминистрации Лариса Шевчук, передает пресс-служба ОГА.

"После внеочередных заседаний местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС, которые прошли 15 апреля, временно останавливается учебный процесс в Олевской гимназии и Дашицкой ООШ I-II ст. Хорошевского района. Учеба из-за случаев заболевания корью приостановлена в Олевском районе с 16 по 26 апреля , а в Хорошевском - до 22 апреля", - отметила Шевчук.