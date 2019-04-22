У Зеленского прокомментировали "эффективность" Медведчука на Минских переговорах

22 апреля, 2019, 15:26

Формат Минских переговоров по обмену пленными с участием Виктора Медведчука в них от имени Украины неэффективен

Об этом заявил советник штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков на пресс-конференции в понедельник, сообщает Укринформ.

"Не Владимир Зеленский его туда делегировал. Медведчук в первую очередь должен отвечать за возвращение военнопленных и заложников, находящихся как на временно оккупированной территории, так и в РФ. По-моему, последний серьезный обмен происходил 25 декабря 2017 г. Поэтому мне кажется, что этот формат взаимодействия не очень эффективен", - сказал Разумков.