У Зеленского прокомментировали "эффективность" Медведчука на Минских переговорах
22 апреля, 2019, 15:26
Формат Минских переговоров по обмену пленными с участием Виктора Медведчука в них от имени Украины неэффективен
Об этом заявил советник штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков на пресс-конференции в понедельник, сообщает Укринформ.
"Не Владимир Зеленский его туда делегировал. Медведчук в первую очередь должен отвечать за возвращение военнопленных и заложников, находящихся как на временно оккупированной территории, так и в РФ. По-моему, последний серьезный обмен происходил 25 декабря 2017 г. Поэтому мне кажется, что этот формат взаимодействия не очень эффективен", - сказал Разумков.
- Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обратился в Службу безопасности Украины с требованием проанализировать целесообразность присутствия Виктора Медведчука на переговорах в Минске.
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