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У Зеленского прокомментировали "эффективность" Медведчука на Минских переговорах


фото: kremlin
Формат Минских переговоров по обмену пленными с участием Виктора Медведчука в них от имени Украины неэффективен

Об этом заявил советник штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков на пресс-конференции в понедельник, сообщает Укринформ.

"Не Владимир Зеленский его туда делегировал. Медведчук в первую очередь должен отвечать за возвращение военнопленных и заложников, находящихся как на временно оккупированной территории, так и в РФ. По-моему, последний серьезный обмен происходил 25 декабря 2017 г. Поэтому мне кажется, что этот формат взаимодействия не очень эффективен", - сказал Разумков.

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