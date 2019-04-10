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Порошенко поручил СБУ проверить целесообразность Медведчука на переговорах в Минске

Президент Украины Петр Порошенко обратился в Службу безопасности Украины с требованием проанализировать целесообразность присутствия Виктора Медведчука на переговорах в Минске

Об этом Порошенко заявил в эфире "Радио НВ".

"Де-факто, Медведчук на переговорах был единственным каналом связи с Путиным и РФ. Он оказался неэффективным. Обращаюсь в СБУ проверить целесообразность в дальнейшем использовать Медведчука в гуманитарной группе по освобождению заложников, если его действия неэффективны. Жду доклад СБУ!" - сказал он.

 

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