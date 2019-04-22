У военнопленного моряка Сороки после операции не работают четыре пальца, - отец
22 апреля, 2019, 21:10
У пленного украинского моряка Василия Сороки, который получил ранения во время захвата россиянами украинских судов вблизи Керченского пролива, не работают четыре пальца
Об этом заявил отец моряка Виктор Сорока, сообщает Hromadske.ua.
У пленного моряка Василия Сороки, которого недавно прооперировали, не функционируют четыре пальца, говорится в сообщении.
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Ранее адвокат Сергей Бадамшин сообщал, что военнопленный украинский моряк Василий Сорока после операции выздоравливает трудно и медленно.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Советник Путина пообещал обследование раненого украинского моряка Василия Сороки нейрохирургом.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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