Террористы планируют новые нападения на Шри-Ланке, - Госдеп США

"Террористические группы продолжают планировать возможные нападения на Шри-Ланке. Террористы могут атаковать без предупреждения, объектами нападений могут стать туристические места, транспортные узлы, рынки / торговые центры, местные правительственные учреждения, гостиницы, клубы, рестораны, места богослужений, парки ... »- говорится в предупреждении относительно поездок в Шри звена Государственного департамента США.

Напомним, что количество убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах выросла до 290 человек.

В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.