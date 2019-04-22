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Террористы планируют новые нападения на Шри-Ланке, - Госдеп США


фото: REUTERS
В Государственном департаменте США утверждают, что террористические группировки продолжают планировать нападения на Шри-Ланке
Об этом говорится на сайте Госдепа .

"Террористические группы продолжают планировать возможные нападения на Шри-Ланке. Террористы могут атаковать без предупреждения, объектами нападений могут стать туристические места, транспортные узлы, рынки / торговые центры, местные правительственные учреждения, гостиницы, клубы, рестораны, места богослужений, парки ... »- говорится в предупреждении относительно поездок в Шри звена Государственного департамента США.

  • Напомним, что количество убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах выросла до 290 человек.
  • В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
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