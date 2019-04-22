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Теракты на Шри-Ланке: власти отключили соцсети и мессенджеры


фото: REUTERS
На Шри-Ланке заблокировали популярные мессенджеры и соцсети после масштабных терактов

Как сообщает CNN , правительство приняло решение о временной блокировке из-за дезинформации и ложные сообщения о взрывах.

Заблокированные Instagram, Facebook, YouTube, а также мессенджеоы WhatsApp, Viber и Snapchat.

Twitter пока работает в обычном режиме.

В Facebook отреагировали на временный запрет. Там заявили, что работают с правоохранительными органами Шри-Ланки и пытаются выявить контент, который нарушает стандарты компании.

  • Напомним, что количество убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах выросла до 290 человек.
  • В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
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