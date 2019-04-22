Теракты на Шри-Ланке: власти отключили соцсети и мессенджеры
22 апреля, 2019, 11:20
На Шри-Ланке заблокировали популярные мессенджеры и соцсети после масштабных терактов
Как сообщает CNN , правительство приняло решение о временной блокировке из-за дезинформации и ложные сообщения о взрывах.
Заблокированные Instagram, Facebook, YouTube, а также мессенджеоы WhatsApp, Viber и Snapchat.
Twitter пока работает в обычном режиме.
В Facebook отреагировали на временный запрет. Там заявили, что работают с правоохранительными органами Шри-Ланки и пытаются выявить контент, который нарушает стандарты компании.
- Напомним, что количество убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах выросла до 290 человек.
- В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
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