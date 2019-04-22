Теракты на Шри-Ланке: власти отключили соцсети и мессенджеры

22 апреля, 2019, 11:20

На Шри-Ланке заблокировали популярные мессенджеры и соцсети после масштабных терактов

Как сообщает CNN , правительство приняло решение о временной блокировке из-за дезинформации и ложные сообщения о взрывах.

Заблокированные Instagram, Facebook, YouTube, а также мессенджеоы WhatsApp, Viber и Snapchat.

Twitter пока работает в обычном режиме.

В Facebook отреагировали на временный запрет. Там заявили, что работают с правоохранительными органами Шри-Ланки и пытаются выявить контент, который нарушает стандарты компании.