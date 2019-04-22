"Гормон любви" может помочь в лечении алкоголизма, - ученые
Результаты исследования публикует журнал PLOS Biology .
Эксперимент провели на крысах с алкогольной зависимостью. Животных разделили на две группы: одним давали дозы окситоцина через нос (интраназально), а другим - через брюшную полость.
Гормон влиял на ГАМК - самый распространенный тормозной нейромедиатор в центральной нервной системе. Благодаря этому потребление алкоголя у крыс снижалось в несколько раз.
Оба способа подачи окситоцина были одинаково эффективны, но введение гормона через брюшную полость снижало активность животных. С теми, кому его давали через нос, этого не происходило.
"Этот эксперимент станет началом нового, фармакологического подхода к избавлению от алкоголизма", - говорят ученые. Они намерены создать назальный спрей для зависимых людей - препарат в такой форме уже одобрили для лечения депрессии .
- Ранее эксперты выбрали полезные способы, которые помогут правильно построить питание и уберечь щитовидную железу. В частности, советуют не пропускать приемы пищи и не избегать углеводов.
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