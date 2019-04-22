"Гормон любви" может помочь в лечении алкоголизма, - ученые

22 апреля, 2019, 16:00

Ученые из Национального института здоровья в Мэриленде выяснили, что окситоцин, который называют "гормоном любви", может стать эффективным средством при борьбе с алкоголизмом

Результаты исследования публикует журнал PLOS Biology .

Эксперимент провели на крысах с алкогольной зависимостью. Животных разделили на две группы: одним давали дозы окситоцина через нос (интраназально), а другим - через брюшную полость.

Гормон влиял на ГАМК - самый распространенный тормозной нейромедиатор в центральной нервной системе. Благодаря этому потребление алкоголя у крыс снижалось в несколько раз.

Оба способа подачи окситоцина были одинаково эффективны, но введение гормона через брюшную полость снижало активность животных. С теми, кому его давали через нос, этого не происходило.

"Этот эксперимент станет началом нового, фармакологического подхода к избавлению от алкоголизма", - говорят ученые. Они намерены создать назальный спрей для зависимых людей - препарат в такой форме уже одобрили для лечения депрессии .