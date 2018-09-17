5 полезных привычек в питании, которые уберегут ваше пищеварение
Об этом пишет StethNews.
Не пропускайте приемы пищи. Даже если вы хотите похудеть, не уменьшайте количество приемов пищи. Организм посчитает, что нужно экономить энергию, а не тратить ее.
Не ешьте много крестоцветных овощей. Брокколи, цветная, брюссельская или обычная капусты могут замедлить работу щитовидной железы, если порция будет слишком большой. Эти овощи могут привести к отеку шеи.
Не избегайте углеводов. Организм использует углеводы в качестве топлива. Если не будет углеводов, организм не будет иметь энергии. Поэтому такой путь к похудению часто оказывается ложным.
Употребляйте продукты, в которых много йода. Щитовидная железа нуждается йода. Стоит употреблять органические йогурты, водоросли и другие морепродукты, клюкву и клубнику.
Не ешьте рыбу, у которой много ртути. У королевской скумбрии, рыбы-меч, палтуса, тунца большой уровень ртути. Она может препятствовать нормальной работе щитовидной железы.
- Напомним, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун нашла три способа, которые помогут уменьшить риск заболеть диабетом.
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