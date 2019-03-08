В США одобрили новое лекарство против депрессии. Его называют "прорывом"

8 марта, 2019, 08:32

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA одобрило первый за десятилетие новый вид лечения депрессии - спрей для носа на основе седативного кетамина

Об этом пишет Gizmodo.

Новые лекарства под торговой маркой Spravato будут производиться фармацевтическим подразделением Johnson & Johnson's, компанией Janssen Pharmaceuticals. В его основе лежит не один кетамин, а его химический родственник - эскетамин.

Назальный спрей Spravato будут прописывать только узкой группе пациентов, которые плохо реагируют на другие типы лечения тяжелой депрессии - то есть для людей, которые не реагируют, по крайней мере, на два других антидепрессанта.

Препарат следует принимать вместе со стандартным антидепрессантом, при этом каждую дозу следует вводить под строгим контролем. Сами пациенты после принятия лекарств будут находиться под наблюдением не менее двух часов, прежде чем им будет разрешено покинуть клинику.

"Давно существует потребность в дополнительных эффективных методах лечения устойчивой к лечению депрессии, серьезного и опасного для жизни состояния. Контролируемые клинические испытания, в которых изучались безопасность и эффективность этого лекарственного средства, наряду с тщательным рассмотрением в процессе одобрения лекарств FDA, включая активное обсуждение с нашими внешними консультативными комитетами, важны для нашего решения одобрить этот метод лечения", - комментируют в FDA.

"Кетамин не назначали больным депрессией людям уже несколько десятилетий, поэтому решение FDA можно считать прорывом в современной медицинской практике", - отмечает издание.