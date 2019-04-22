ПриватБанк внедряет услугу оплаты покупок с помощью QR-кода

22 апреля, 2019, 14:38

ПриватБанк начал оборудовать свои терминалы безналичного расчета на кассах в магазинах функцией оплаты с помощью QR-кода

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что с помощью этой функции бесконтактно рассчитаться за покупки смогут владельцы смартфонов, которые не поддерживают технологию NFC-оплаты.

"Теперь для оплаты покупки можно сканировать смартфоном QR-код, который появится на экране POS-терминала ПриватБанка после введения кассиром суммы оплаты. Для этого достаточно любого смартфона с приложением Privat24 ", говорится в сообщении пресс-службы банка.

Также в банке обращают внимание, что с начала 2019 количество безналичных расчетов клиентов ПриватБанка выросла на 40,5% против аналогичного периода 2018 года.

"До конца года банк планирует увеличить сеть торговых терминалов в 190 000, причем большинство из них будут принимать бесконтактные платежи", - добавили в ПриватБанке.

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