ПриватБанк внедряет услугу оплаты покупок с помощью QR-кода
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Отмечается, что с помощью этой функции бесконтактно рассчитаться за покупки смогут владельцы смартфонов, которые не поддерживают технологию NFC-оплаты.
"Теперь для оплаты покупки можно сканировать смартфоном QR-код, который появится на экране POS-терминала ПриватБанка после введения кассиром суммы оплаты. Для этого достаточно любого смартфона с приложением Privat24 ", говорится в сообщении пресс-службы банка.
Также в банке обращают внимание, что с начала 2019 количество безналичных расчетов клиентов ПриватБанка выросла на 40,5% против аналогичного периода 2018 года.
"До конца года банк планирует увеличить сеть торговых терминалов в 190 000, причем большинство из них будут принимать бесконтактные платежи", - добавили в ПриватБанке.
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Напомним, в июле 2018 согласно данным НБУ, доля безналичных расчетов достигла 44% .
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Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов, смарт-часов.
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С апреля 2019 платежная система Mastercard повышает лимит бесконтактной оплаты без ввода PIN-кода.
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Напомним, 17 апреля государственный Приватбанк ввел услугу продажи безналичной валюты через сеть терминалов самообслуживания.
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