Приватбанк начал продажу безналичной валюты через терминалы
Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
"Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, заплатив за них наличными", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в терминалах самообслуживания банк продает валюту по безналичному курсу.
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Напомним, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.
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7 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.
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