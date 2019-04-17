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Приватбанк начал продажу безналичной валюты через терминалы


фото: vgorode
Государственный Приватбанк ввел услугу продажи безналичной валюты через сеть терминалов самообслуживания

Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, заплатив за них наличными", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в терминалах самообслуживания банк продает валюту по безналичному курсу.

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  • Напомним, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.

  • 7 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях" , что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке.

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