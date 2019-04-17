Приватбанк начал продажу безналичной валюты через терминалы

17 апреля, 2019, 16:45

Государственный Приватбанк ввел услугу продажи безналичной валюты через сеть терминалов самообслуживания

Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, заплатив за них наличными", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в терминалах самообслуживания банк продает валюту по безналичному курсу.

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