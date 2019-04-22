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Официальные результаты выборов объявят после Пасхи, - член ЦИК


фото: Reuters
Официальные результаты президентских выборов в Украине объявят ориентировочно 30 апреля

Об этом заявил член ЦИК Евгений Радченко, передает ТСН ,

"Пасха для украинцев - один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", - рассказал Радченко.

По его словам, предварительные результаты выборов, по электронным протоколам, ориентировочно станут известны через 2-3 дня.

Отметим, что ЦИК обработала 83% протоколов второго тура выборов президента.

По данным ЦИК, Владимир Зеленский поддержали 73,15% - 11297655 избирателей. При Петре Порошенко проголосовали 24,51% - 3785084 избирателей.

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