ЦИК обработала 83% протоколов второго тура выборов президента
22 апреля, 2019, 07:06
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7:00 обработала 83,76% протоколов второго тура выборов президента Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК .
По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 15442495 избирателей. 2,32% бюллетеней были признаны недействительными.
Владимира Зеленского поддержали 73,15% - 11297655 избирателей.
За Петра Порошенко проголосовали 24,51% - 3785084 избирателей.
- Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
- В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев .
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