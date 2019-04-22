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ЦИК обработала 83% протоколов второго тура выборов президента


фото: www.5.ua
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7:00 обработала 83,76% протоколов второго тура выборов президента Украины

Об этом сообщает сайт ЦИК .

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 15442495 избирателей. 2,32% бюллетеней были признаны недействительными.

Владимира Зеленского поддержали 73,15% - 11297655 избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 24,51% - 3785084 избирателей.

  • Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
  • В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев .
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