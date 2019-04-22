Нападающий "Динамо" рассказал, когда восстановится от травмы
22 апреля, 2019, 10:32
Испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль рассказал, как проходит его восстановление после травмы плеча
Слова футболиста приводит "Профутбол".
"Это никакая не хроническая проблема. Подобная травма у меня была 5 лет назад, тогда я пропустил месяц и обошелся без операции. На этот раз решили прооперировать и решить эту проблему навсегда. Если делать все, что порекомендовали врачи, то получу здоровое плечо на всю жизнь . Если прогнозы врачей сбудутся, то до полного восстановления мне еще 3 месяца. Впереди много тренировок ", - сказал Соль.
Форвард перешел в "Динамо" в январе из "Виллем II" и успел забить 2 гола.
- Напомним, 2 марта испанец Фран Соль получил травму плеча в матче 21-го тура УПЛ против "Десны". Форвард вернется в состав команды через 2-3 месяца.
- Форвард "Динамо" Фран Соль выложил фото после операции и пожелал одноклубникам победы над "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы
- Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал испанского форварда киевлян Франа Соля за отсутствие голов.
- Испанский футболист "Динамо" Фран Соль поделился впечатлениями от совместных тренировок с португальцем Криштиану Роналду в "Реале".
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