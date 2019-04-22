Нападающий "Динамо" рассказал, когда восстановится от травмы

22 апреля, 2019, 10:32

Испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль рассказал, как проходит его восстановление после травмы плеча

Слова футболиста приводит "Профутбол".

"Это никакая не хроническая проблема. Подобная травма у меня была 5 лет назад, тогда я пропустил месяц и обошелся без операции. На этот раз решили прооперировать и решить эту проблему навсегда. Если делать все, что порекомендовали врачи, то получу здоровое плечо на всю жизнь . Если прогнозы врачей сбудутся, то до полного восстановления мне еще 3 месяца. Впереди много тренировок ", - сказал Соль.

Форвард перешел в "Динамо" в январе из "Виллем II" и успел забить 2 гола.