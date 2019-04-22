На Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого бизнесмена Дании

"Трое из четырех детей датского миллиардера Андерса Холька Польсена погибли на Шри-Ланке", - сообщил пресс-секретарь Поульсена.

Члены семьи Поульсена посетили азиатскую страну по случаю праздника Пасхи. Имена детей пока не обнародованы.

Как известно, Поульсен обладает международным брендом одежды Bestseller.

"К сожалению, мы можем подтвердить сообщение", - заявил представитель компании Bestseller в электронном письме. "Мы просим вас уважать частную жизнь семьи, поэтому мы не даем дальнейших комментариев", - ответил представитель компании.