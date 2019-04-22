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Это тянет на рекорд в книге Гиннеса! Зеленский за 24 часа изменил свои обещания, - Геращенко

Новоизбранный президент Владимир Зеленский вместе со своей молодой командой умудрились меньше, чем через 24 часа после выборов, полностью изменить свои предвыборные обещания

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рали Ирина Геращенко в Facebook .

"Новоизбранный президент Владимир Зеленский вместе со своей молодой командой умудрились меньше, чем через 24 часа после выборов, полностью изменить свои предвыборные обещания", - отметила Геращенко.

Она отреагировала на заявление команды Зеленского о тарифах.

"Оказывается, что уже не президент отвечает на тарифы. А как же тогда окончание эпохи бедности?" - спросила она.

Кроме того, Ирина Геращенко напомнила слова Зеленского, что Минские соглашения - это единственный реалистичный формат решения войны на Донбассе: "А как же тогда торговля на крови и окончание эпохи жадности?".

"Оказывается, что всю эту избирательную кампанию команда Зеленского строила на лжи", - отметила Геращенко.

Политик отметила, что и в дальнейшем будет следить, как новая команда выполняет свои предвыборные обещания.

 

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