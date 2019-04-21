Зеленского за продемонстрированный бюллетень могут оштрафовать на 48 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.
В полиции отмечают, что 21 апреля после голосования кандидат на пост главы государства продемонстрировал бюллетень с отметкой. Впоследствии полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Владимира Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 грн.
Материалы дела вскоре передадут на рассмотрение суда.
Как известно, один необлагаемый минимум доходов граждан составляет 960, 50 грн. Таким образом, размер штрафа может составить от 28 тыс. грн до 48 тыс. грн.
- Напомним, полиция вручила Зеленскому протокол об админнарушении из-за демонстрации бюллетеня с отметкой у своей фамилии.
- В штабе Владимира Зеленского заявили, что кандидат в президенты показал свой бюллетень, ведь его попросили журналисты.
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