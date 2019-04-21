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Взрывы в храмах Шри-Ланки: 7 подозреваемых арестованы


фото: Reuters
Полиция установила виновных в террористических актах в церквях и гостиницах Шри-Ланки

Об этом сообщает The Straits Times.

Министр обороны Шри-Ланки заявил, что виновные в террористических актах уже установлены и вскоре их возьмут под стражу.

"Прямо сейчас полиция и вооруженные силы проводят расследование. Мы считаем, что все виновные, которые были причастны к этому несчастному террористическому инциденту, будут взяты под стражу как можно быстрее. Они уже установлены", - сказал он.

Министр добавил, что 8 взрыв сделал смертник.

"Мы сделаем необходимые действия для ареста. Мы будем их преследовать, какую бы религию они не исповедовали", - добавил он.

Напомним, 21 апреля в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, в католических храмах во время пасхальной службы, а также в гостиницах Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel произошло несколько взрывов. Погибли 207 человек, более 400 ранены.

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