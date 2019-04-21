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Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 207 человек

В результате серии взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки погибли по меньшей мере 207 человек, еще 400 получили ранения

Об этом сообщает BBC.

В результате взрывов, прогремевших в трех церквях и трех отелях, 207 человек погибли, еще около 400 человек получили ранения, говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция Шри-Ланки задержала 7 человек по подозрению в причастности к взрывам в церквях и гостиницах.

Отмечается, что большинство взрывов были осуществлены террористами-смертниками.

По предварительной информации, украинцев среди жертв взрывов нет.

  • Напомним, 21 апреля в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, в католических храмах во время пасхальной службы, а также в гостиницах Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel произошло несколько взрывов.
  • Президент Шри-Ланки на всей территории страны на ближайшие 12 часов ввел комендантский час .
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